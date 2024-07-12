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Дмитрий Колдун рассказал, какой советский фильм нужно переснять

Певец Дмитрий Колдун предложил снять неудачный сиквел на «Собачье сердце»

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Личный архив Дмитрия Колдуна

Певец Дмитрий Колдун заявил в беседе с Teleprogramma.pro, что «было бы здорово» сделать сиквел на «Собачье сердце».

«Что из этого вышло… скорее всего, тоже ничего хорошего. Но тем не менее за этим было бы интересно понаблюдать», — добавил артист.

Колдун посетовал, что писатель Михаил Булгаков уже не сможет сделать литературную основу для сиквела, а кто-либо другой вряд ли справится с этим. По словам Колдуна, в продолжении профессор Преображенский мог бы дать Шарикову второй шанс — «пересадить не в тело маргинала-алкоголика, а нормального человека».

Недавно в Союз кинематографистов России поступило письмо от министерства просвещения РФ, в котором предлагалось переснять советские фильмы «в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма».

В список вошли 30 фильмов, включая «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Как закалялась сталь» Николая Мащенко, «Война и мир» и «Судьба человека» Сергея Бондарчука. Минпросвещения также составило подборку произведений русской литературы, которые можно экранизировать.

Ранее звезда фильма «Москва слезам не верит» объяснила, почему не жалуется на низкую пенсию.

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