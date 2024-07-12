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Экс-супруга Моргенштерна спровоцировала слухи о беременности

Бывшая жена Моргенштерна Дилара показала фото с округлившимся животом

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Телеграм-канал «DILARA»

Бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Дилара Зинатуллина опубликовала в Telegram-канале несколько фотографий с округлившимся животом.

Она выложила три фотографии, на двух из которых рядом с девушкой стоит ее нынешний бойфренд, стример Бустер. Он целует девушку и поддерживает ее живот. Зинатуллина не сопроводила снимки комментарием.

Под постом ряд поклонников девушки поверили ей, а другие сочли фотографии пранком.

В апреле 2022 года Дилара рассказала, что развелась с Моргенштерном. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы.

В 2024 году Бустер и Зинатуллина подтвердили свои отношения на YouTube-шоу «Вписка». Парень заявил, что свадьбу «пока рано планировать», но отметил, что сильно любит девушку.

Экс-супруга Моргенштерна также призналась, что после предыдущих отношений поняла, что «счастье любит тишину» — отчасти поэтому блогерша и стример пытались скрывать новый роман. Им пришлось нелегко, так как любой выход пары сопровождался появлением в новостных пабликах видеозаписей и фотографий с ними.

Ранее солист группы «Иванушки International» раскрыл причину расставания с Жанной Фриске.

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