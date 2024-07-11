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В Лос-Анджелесе арестовали сына Николаса Кейджа за нападение на свою мать

Сын Николаса Кейджа Уэстон был арестован за нападение на свою мать

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Richard Shotwell/AP

Сын Николаса Кейджа Уэстон был задержан в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на представителя департамента полиции Лос-Анджелеса.

Уэстон был арестован за нападение на свою мать Кристину Фултон из-за проблем с психическим здоровьем. Уточняется, что у сына артиста находилось огнестрельное оружие, которое он применил во время стычки.

По данным издания, на данный момент Кейдж-младший освобожден под залог в $150 тысяч. Предполагается, что его внес сам Николас Кейдж.

«Семья знала, что это произойдет, но, само собой разумеется, это очень большой шок», — заявили в окружении.

Это не первый случай, когда Уэстона Кейджа уличают в насилии над матерью.

По данным TMZ, Фултон подверглась нападению вечером 5 мая, когда Уэстон находился в доме матери в Лос-Анджелесе и поссорился с ней. Источник в правоохранительных органах Лос-Анджелеса подтвердил, что в полицию поступило заявление о побоях и Уэстон Кейдж является подозреваемым.

Папарацци засняли Фултон в синяках, выходящую из дома. Однако, как утверждают источники, близкие к женщине, она отрицает ссору и заверяет, что просто хотела успокоить сына в трудный период жизни.

Ранее звезда «Мачете» напал на людей из-за брошенного в него шарика с водой.

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