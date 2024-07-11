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Семенович рассказала о своем возлюбленном: «Самый лучший»

Певица Семенович опровергла слухи, что ее новый возлюбленный – изверг

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ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи, что ее возлюбленный Денис – «изверг и монстр».

Семенович назвала своего партнера «самым лучшим». Артистка уточнила, что никогда не находится рядом с теми мужчинами, с которыми ей нехорошо.

«Я сама добрый и позитивный человек, и со мной находятся только такие люди. Потому что других людей я из своего пространства просто убираю. Поэтому все, что про него пишут, — все неправда», — заявила певица.

По словам Семенович, ее возлюбленный – очень отзывчивый и позитивный человек, который очень любит своего сына и поддерживает бывшую супругу во всем.
Семенович уточнила, что познакомилась с партнером в московском ресторане. Мужчина сразу не узнал, что перед ним – звезда поп-музыки.

«Только когда мы пошли в караоке после ресторана. Когда я начала петь, а все остальные снимать, он спросил друга: «А почему ее все снимают?» А ему отвечает: «Ты чего? Это же Аня Семенович». Он сказал, что был поражен моим пением. Я пела песню «Любовь, похожая на сон». Через три месяца мы только начали серьезно встречаться», — поделилась артистка.

В июне стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

Ранее Семенович ответила хейтерам на обвинения в невостребованности ее хитов.

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