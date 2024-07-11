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Ксения Собчак поговорит с жертвами коучинга в своем новом расследовании

Документальный фильм Собчак «Осторожно, коучи» выйдет в онлайн-кинотеатрах

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KION

Документальный фильм Ксении Собчак «Осторожно, коучи» выйдет в онлайн-кинотеатре KION. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Новый проект Собчак является журналистским расследованием, посвященном индустрии коучинга и наставничества. Вместе со своей командой телеведущая погрузится в мир коучинга, покажет реальные схемы заманивания людей в сомнительные практики и познакомит зрителей с психологами, тарологами, специалистами по эмоциям. Также журналистка опробует на себе некоторые из приемов, за которые люди готовы платить большие деньги.

В картине психолог Максим Лазарев объяснит механику веры человеческой психики в обещания коучей разбогатеть и стать лучшей версией себя. Также в фильме покажут истории людей, которые пострадали от действий коучей и оказались в многомиллионных долгах. Собчак впервые поговорит с жертвами индустрии, которые расскажут, как попали к коучам и как им удалось выбраться.

«Мне кажется важным, чтобы люди, обращаясь к индустрии наставничества, отличали, что полезно, что просто бессмысленно, а что и вовсе может нанести серьезный вред. Ради этого и был сделан проект «Осторожно, коучи», чтобы доступно объяснить это отличие», — заявила Собчак.

Ранее Собчак рассказала, какие качества ценит в Богомолове.

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