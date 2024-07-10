Пригожин заступился за захотевшего вернуться в Россию Меладзе

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал в беседе с NEWS.ru коллегу Валерия Меладзе за желание вернуться в Россию.

По мнению Пригожина, Меладзе будет собирать большие стадионы, если ему разрешат работать в России. Продюсер уверен, что неправильно осуждать людей, которые хотят вернуться домой. Как заявил муж певицы Валерии, у каждого человека должен быть шанс.

«Главное — не заблудиться, не потеряться, не стать жертвой негодяев. Мы все не безгрешны. Мы все заложники этой проблемы, мы все в ней оказались», — отметил продюсер.

Пригожин добавил, что творчество Меладзе носит исключительно душевный характер и любимо в российском обществе. Он уточнил, что всю свою жизнь певец строил карьеру в России.

«Он грузин, выросший на Украине, вот что ему сейчас делать? Я не хочу быть чьим-то судьей. Если он прилетает в Россию и его пускают домой, значит, ему никто этого не запрещает. Я не знаю, какие у него планы, но его любят в России и ждут», — поделился Пригожин.

10 июля в окружении Меладзе заявили в беседе с Telegram-каналом Mash, что артист пообещал вернуться в Россию.

Ранее Меладзе сделал пожертвование на лечение Отара Кушанашвили.