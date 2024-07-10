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DJ Smash платит грудному сыну за сон

Певец DJ Smash пошутил, что платит грудному сыну 2 тыс. рублей за спокойный сон

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Музыкант Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, пошутил в шоу «Утро. ТНТ», что платит грудному ребенку за спокойный сон.

Ширман рассказал, что у его сына начали прорезаться зубы. Из-за боли малыш плачет. Артист в шутку заявил, что платит ребенку две тысячи рублей, чтобы тот не хныкал и не мешал ему спать. По словам музыканта, после этого сын перестает плакать.

DJ Smash уточнил, что в их семье тяжелее приходится его жене.

«Как правило, моей супруге тяжелей, чем мне, потому что я просыпаюсь не каждый раз. Сын спит с нами. Он настоящий мужчина. Михаил Андреевич Ширман не может плакать из-за зубов, поэтому он тихонечко подхныкивает», — поделился певец.

О пополнении в семье Ширмана стало известно в марте 2024 года. Тогда артист рассказал, что у него родился сын. А жена певца, модель Анастасия Кривошеева, поблагодарила врачей за профессионализм. Она призналась, что рожала «с улыбкой на лице». У пары также есть дочь Серафима, которая появилась на свет в 2020 году.

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