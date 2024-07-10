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Анита Цой назвала награду Путина авансом, чтобы работать лучше

Певица Анита Цой призналась, что узнала о награде Путина от друзей

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Певица Анита Цой призналась, что до сих пор принимает поздравления от друзей за врученную ей несколько лет назад медаль первой степени ордена «За заслуги перед Отечеством». Ее слова передает mk.ru.

«Для меня эта новость стала приятной неожиданностью. Я узнала про высокую награду, когда посыпались поздравления от друзей и коллег. Не буду лукавить, мне очень приятно», — вспомнила также исполнительница.

Цой подчеркнула, что относится к награде как к «авансу», чтобы работать больше и лучше на благо страны.

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Народного артиста России певице Аните Цой за большие заслуги в области искусства. Ей также присвоили медаль первой степени ордена «За заслуги перед Отечеством».

Недавно певица Вика Цыганова заявила, что уже не стремится получить высшее почетное звание РФ, так как не хочет «путаться в одной компании» с нынешними народными артистами. Она заявила, что ей «стыдно» за представителей шоу-бизнеса, которые «развратили общество».

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