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Скончался известный польский актер Ежи Штур

Onet: известный польский актер Ежи Штур скончался в больнице в возрасте 77 лет

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Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

Известный польский актер Ежи Штур скончался у себя на родине в возрасте 77 лет. Об этом его сын Мацей сообщил порталу Onet.

Актера привезли в больницу минувшей ночью, спасти его не удалось. Причина смерти не уточняется, но известно, что он боролся с раком гортани и четыре года назад перенес инсульт.

За время своей творческой деятельности актер снялся более чем в шестидесяти фильмах, работал в театре, был режиссером и сценаристом. Сотрудничал со знаменитым режиссером Анджеем Вайдой, участвовал в постановках русской классики. Российским зрителям он известен по ролям в таких картинах, как «Сексмиссия», «Киллер» и «Глухарь» и другим.

Ежи Штур родился 18 апреля 1947 года в Кракове, творческую карьеру начал в 1971 году. Изначально был известен как телеведущий. В Польше его считают одним из самых выдающихся и популярных национальных актеров. С середины 1990-х он обрел популярность и как режиссер фильмов.

Ранее сообщалось, что от онкологического заболевания скончался оскароносный американский кинопродюсер Джон Ландау, работавший над фильмами «Аватар» и «Титаник».

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