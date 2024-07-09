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Сестру Меладзе хотят лишить госконтракта на 5,4 млн рублей

Активист Бородин обратился в ФАС России из-за госконтракта сестры Меладзе Лианы

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости/velvetmusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Активист Виталий Бородин обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой проверить госконтракт продюсера Лианы Меладзе на нарушение двух федеральных законов. Об этом сообщает «Лента.ру».

«В настоящий момент на рынке оказания развлекательных услуг нет недостатка в артистах, которые могли бы выступить на данном мероприятии, а Лиана Меладзе не является единственным поставщиком данных услуг. Считаем, что данный контракт был заключен с нарушением требований законодательства», — заявил он.

Отмечается, что Меладзе могла нарушить федеральный закон под номером 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 135-ФЗ «О защите конкуренции». По словам активиста, Меладзе заключила контракт без проведения полноценных конкурентных закупок.

21 июня стало известно, что сестре Меладзе впервые за два года доверили деньги по госконтракту на сумму 5,4 млн рублей. Женщине предстоит привезти знаменитость на «мероприятие особой важности» в город Оленегорск Мурманской области. Выступление пройдет 31 августа.

В документе не сказано, о какой звезде идет речь. Однако Telegram-канал Mash предположил, что в Оленегорске выступит певица Мари Краймбрери, которая состоит в лейбле Меладзе. Ее выступление оценивается в 4 млн рублей, что соответствует сумме договора.

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