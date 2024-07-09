Театр Виктюка сменил название и снял с репертуара «Служанок»

Московский Театр Романа Виктюка изменил свое название и теперь официально называется Театр — Сцена «Мельников». Об этом РБК сообщили дирекция театра и Константин Богомолов, который недавно стал художественным руководителем театра.

Новое пространство будет открыто для режиссеров, исповедующих различные стили с уклоном на традиции русского драматического искусства, рассказали в учреждении.

Театр был переименован в честь заслуженного архитектора РСФСР Константина Мельникова, который работал в стиле авангарда. Мельников, живший с 1890 по 1974 год, был автором и архитектором Дома культуры имени Русакова, в котором разместился Театр Романа Виктюка с 1996 года. Театр был основан как авторский частный проект в 1991 году.

Руководство театра планирует сохранить раздел на своем сайте, посвященный творчеству театра, спектаклям, проведению юбилейных мероприятий и лекций. Они также выразили желание установить памятную доску в честь Романа Виктюка на здании театра.

В сообщении театра говорится о том, что некоторые спектакли будут сняты с репертуара — некоторые окончательно, а другие временно, чтобы вернуться после ревизии и подготовки к сохранению высокого художественного уровня.

Будут сняты следующие спектакли Виктюка: «Служанки», «Маскарад Маркиза де Сада», «Иллюзии любви», «Кот в сапогах», «Последняя любовь Дон Жуана» и «Несравненная!».

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