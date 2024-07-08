«Обычно столько не дают»: Меркачева назвала слишком жестоким приговор Беркович и Петрийчук

Член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева сочла слишком жестоким приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. В понедельник, 8 июля суд приговорил их к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма из-за пьесы «Финист Ясный Сокол». В разговоре с «Газетой.Ru» Меркачева заявила, что «приговор очень жестокий».

«Обычно по этой статье столько не дают. То есть это не максимум, но практически максимум. А с учетом того, что это две женщины, которые ранее не привлекались, которые занимались только творчеством, никак не были связаны ни с чем, что носило бы даже какой-то налет криминальности — это чрезмерно жесткий приговор в том случае, если бы вина их была доказана», — сказала она.

Меркачева отметила, что заседание, предшествовавшее приговору, проходило в закрытом режиме, однако, по словам защитников девушек, никаких новых доказательств их вины представлено не было.

«По поводу доказанности вины — суд посчитал, что да, [вина доказана]. Все проходило в закрытом режиме, от этого вопросов стало больше. Но адвокат, которая вышла после заседания, сказала, что ничего из доказательств, кроме того, что было в открытом процессе, не появилось. Это означает, что им дали эти сроки исключительно за спектакль, который был отмечен российскими наградами. Награды не отобрали. Все те люди, которые награды вручали, оценивали — они не отказались от своего мнения. И они не признаны террористами», — заключила правозащитник.

Беркович и Петрийчук стали фигурантами уголовного дела в начале мая 2023 года. Их обвинили в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». С самого начала процесса девушки отвергали предъявленные им обвинения.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, с которыми через соцсети связываются последователи радикального ислама. По версии следствия, сюжет постановки имеет признаки пропаганды терроризма.

Ранее стало известно, что защита обжалует приговор по делу Беркович и Петрийчук.