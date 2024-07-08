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Эксперт «Мужского/Женского» заверила о правдивости историй на шоу

Юрист Браилко заявила, что истории на «Мужском/Женском» реальны

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Первый канал

Юрист Анжелика Браилко в беседе с порталом «Страсти» рассказала о съемках шоу «Мужское/Женское».

По словам Браилко, которая часто выступает на шоу в качестве эксперта, зрители часто сомневаются в том, что показанные на экране истории героев — правда. Она отметила, что программа не для слабонервных и вызывает различный спектр эмоций.

«Истории из шоу «Мужское/Женское» мало кого могут оставить равнодушными, иногда вызывают разный спектр эмоций: возмущение, агрессию, непонимание, обиду за судьбы детей. Шоу не для слабонервных, истории реальные, хотя иногда хочется верить в то, что все придумано», — поделилась эксперт.

Браилко заверила, что каждая история, показанная в «Мужском/Женском», правдива. Также она отметила, что Александр Гордон и Юлия Барановская, которые ведут шоу, — обычные люди, с которыми можно поговорить за кадром.

«Александр Гордон и Юлия Барановская такие же люди, как и мы с вами, со смешными шутками и добрым сердцем. Мы коммуницируем в рамках съемок и шоу», — заявила юрист.

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