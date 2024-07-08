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Сатиру сломали ребро в тюрьме

Блогер Сатир сломал ребро во время съемок шоу «ТрэшКэш: За Решеткой»

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VK Видео

Блогер Сатир (настоящее имя — Илья Шабельников) сломал ребро во время съемок шоу «ТрэшКэш: За Решеткой». Премьера нового сезона состоялась накануне в VK Видео.

«Это было очень круто, и это было больно как никогда», — прокомментировал произошедшее юморист.

Сатира неоднократно избивали в рамках шоу, а также стреляли в него. Комик принимал удары горящим футбольным мячом, стоял в узкой телефонной будке, пока на него выливались вонючие вещи и проч. Еще, как признался блогер, он пришел на съемки с повышенной температурой.

Сюжет «ТрэшКэш: За Решеткой» основан на том, что блогеры — Сатир, Андрей Старый, Андрей Прокофьев и Эльдар Джарахов — пытаются выбраться из тюрьмы с денежным призом. Для этого им приходится выполнять задания начальника колонии, комика Саши Малого и его охранников. В премьерной серии участники крутили три рулетки: первая была с заданием, вторая — с именем того, кому оно достанется, а третья — с суммой выигрыша. Всего у участников 6 раундов.

Новые выпуски выходят в официальном VK-сообществе «КликКлак».

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