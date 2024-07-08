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Кинокритик о решении переснять советские фильмы: «Идиотская идея!»

Кинокритик Шпагин: переснимать советские фильмы бессмысленно – получатся уродцы

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Shutterstock/Scarc

Сегодня в России уже не работают советские нарративы, идея переснимать фильмы того времени обречена на провал, считает кинокритик Александр Шпагин. В беседе с НСН он призвал писать новые сценарии на темы того кино, чтобы переосмысливать их.

До этого стало известно о намерении Минпросвещения переснять 30 советских фильмов, в том числе – «Александр Невский» и «Иван Грозный» режиссера Сергея Эйзенштейна, «Юность Петра» Сергея Герасимова, «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля и другие. Шпагин назвал это идиотской идеей, заявив, что эти картины отражают свое время.

«Сегодня советские нарративы не работают или работают плохо, это будут несчастные уродцы, — убежден он. — Гораздо лучше писать современные сценарии на эту тему и заново переосмыслять советскую историю».

Идею создания ремейков советского кино также раскритиковал народный артист России Сергей Никоненко – он предложил «срочно уволить министра просвещения» и заявил, что «никогда еще копии и репродукции не были лучше оригинала».

Россияне ранее назвали самый ожидаемый в праздники советский фильм.

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