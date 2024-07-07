Марго Робби ждет первого ребенка

Известная австралийская актриса Марго Робби ждет ребенка. Об этом, ссылаясь на многочисленные источники, сообщает американский журнал People.

Представители кинозвезды и ее супруга продюсера Тома Акерли не отозвались на просьбы корреспондентов издания прокомментировать ситуацию.

Робби встретила своего будущего мужа в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне «Французская сюита», где Акерли был помощником режиссера. Спустя три года в декабре 2016 года они поженились. Примечательно, что пара не объявляла о своей помолвке.

Для 34-летней Робби беременность является первой.

До этого Акерли раскрыл причину ссор со своей супругой. По его словам, у них с актрисой возникали разногласия из-за десертов. Они спорили по поводу того, какой из бисквитов вкуснее: от австралийской компании Tim Tams или английской Penguins.

Ранее Хейли Бибер объявила о первой беременности.