Звезда «Аутсайдеров» дважды хотел пойти добровольцем на фронт

Кадр из фильма «Там, где не бывает снега»

Актер Юрий Батурин признался, что дважды пытался пойти добровольцем на СВО. Об этом российский артист рассказал в YouTube-интервью каналу Alexandra Glotova.

«Меня жена отговорила. Причем она такие слова находит правильные, что я думаю: «Ну да!» Первый раз, когда я хотел отправиться туда, она говорит: «Зима, холодно, ну что ты будешь яйца в окопе морозить?» — вспомнил актер.

Батурин рассказал, что во второй раз супруга сказала ему, что он принесет большую пользу семье, оставшись дома. При этом, подчеркнул артист, его до сих пор не оставляют мысли об отправке на фронт. По словам актера, он хочет «принести пользу народу».

Юрий Батурин дебютировал в кино в 2005 году в сериале «Адвокат». В его фильмографии более 110 работ. Он снялся в таких проектах, как «Беспринципные», «Союз Спасения», «Аутсайдер», «Страсти по Чапаю» «Метод Лавровой», «Вторжение», «Самара».

В декабре 2023 года Батурин рассказывал, что однажды встречал Новый год в реанимации. Его ударили ножом в живот примерно в пять утра Нового года. Конфликт произошел из-за девушки.

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