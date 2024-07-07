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Звезда «Максин ХХХ» провел один день как обычный человек: «Это отстой»

Актер Кевин Бейкон надел маску, чтобы провести один день как обычный человек

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Lisa O'Connor/Global Look Press

Звезда недавно вышедшего слэшера «Максин XXX» Кевин Бейкон рассказал, что нанял визажиста, чтобы прогуляться по улицам Лос-Анджелеса, оставшись при этом неузнанным. Об этом артист рассказал в интервью Vanity Fair.

«Люди протискивались через меня, были невежливы и никто не говорил: «Я тебя люблю». Мне пришлось стоять в очереди, чтобы купить чертов кофе. И я подумал: «Это отстой. Хочу снова стать знаменитым», — поделился своими впечатлениями актер.

По словам Бейкона, у него довольно узнаваемая внешность, поэтому ему пришлось нанять специалиста по гриму, который помог ему измениться до не узнаваемости. Бейкону заказали протезы для зубов и «немного изменили нос», после чего актер отправился в развлекательный квартал Лос-Анджелеса, где много туристов.

Кевин Бейкон известен по ролям в фильмах «Таинственная река» Клинта Иствуда, «Невидимка» Пола Верховена, «Спящие» Барри Левинсона, «Дрожь земли» Рона Андервуда и «Пятница, 13-е» Шона Каннингема. К его сериальным работам относятся триллер «Последователи», комедия «Я люблю Дика» и полицейская драма «Город на холме».

Ранее актер Дэнни Трехо заявил, что его атаковали шариками с кислотой на параде.

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