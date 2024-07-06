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Екатерина Андреева назвала причину конфликта с Никитой Михалковым

Телеведущая Андреева поссорилась с Михалковым из-за «Утомленных солнцем 2»

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Российская телеведущая Екатерина Андреева назвала причину своего конфликта с режиссером Никитой Михалковым. О том, как поссорилась с кинематографистом, она рассказала Светлане Бондарчук в рамках Youtube-шоу «Света вокруг света».

По словам Андреевой, ей не понравилась идея Михалкова заменить Ингеборгу Дапкунайте во второй части «Утомленных солнцем» на Викторию Толстоганову.

«Я сделала все, чтобы донести ему информацию о том, что нельзя этого делать. Через его детей, через друзей, через всех кого можно», — говорит телеведущая.

Андреева считает, что режиссер не воспринял ее критику из-за своего эго.

«Он выбрал, как посчитал нужным и после этого со мной много лет не разговаривал», — сказала она.

При этом до конфликта Михалков, продолжает телезвезда, Михалков сам обращался к ней с просьбой прочитать сценарий картины, показавшийся ей великим.

Обеих актрис Екатерина Андреева назвала прекрасными, но не сомневается, что Дапкунайте в первом фильме удалось создать неповторимую химию с героем Михалкова.

Андреева также рассказала, что однажды смогла отбиться от маньяка силой мысли.

Ранее Рассел Кроу пожаловался, что продюсеры «Гладиатора» не знали историю Рима.

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