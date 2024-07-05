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Милохину поставили синяк под глазом

Блогер Даня Милохин опубликовал фото с синяком под глазом и ссадинами на лице

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danya_milokhin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Даня Милохин опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серию фотографий, продемонстрировав свой синяк под глазом.

«Издержки профессии», — подписал он.

В комментариях интернет-пользователи пошутили, что блогеру идет новый образ, однако посоветовали Милохину беречь себя. Некоторые фанаты написали, что блогер стал похож на героя Пальто из сериала «Слово пацана», которого сыграл в шоу Леон Кемстач.

Тренер Милохина Владислав Шапиро пояснил изданию Sport24, что блогер получил синяк под глазом в результате спарринга на тренировке. Он уточнил, что ни в какую драку тиктокер не вступал.

16 февраля Милохин одержал победу над индийским блогером Аджмалом Ханом на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Поединок, который стал для россиянина дебютным в боксе, завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.

Ранее Юлия Гаврилина выставила на продажу Rolls Royce за 18,5 млн рублей.

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