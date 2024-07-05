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Команда «Парни из Уфы» принесла извинения за свою шутку про башкир

Комик Рустам Хасанов извинился за шутку на КВН про башкирский разрез глаз

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rustamkvn777/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лидер команды КВН «Парни из Уфы» Рустам Хасанов опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеообращение, в котором извинился за раскритикованную шутку про разрез глаз у башкир.

«Есть некоторые шутки, так скажем, на грани, в которых очень важно понимать контекст. Мы не хотели никого задеть и обидеть, всегда стремились к тому, чтобы популяризировать республику за ее пределами. Мы любим нашу республику и гордимся ею», — заявил юморист.

Хасанов признался, что комики столкнулись с множеством негативных комментариев и хейтом после публикации их выступления на КВН.

4 июля на YouTube-канале «PRO КВН» опубликовали ролик с выступлением «Парней из Уфы» в Первой лиге. Молодые люди пошутили, что после злоупотребления алкоголем многие люди становятся похожи на башкир из-за узкого разреза глаз.

«Сами посудите, после любого застолья, подходя к зеркалу, вы видите лицо — лицо республики Башкортостан», — сказал один из юмористов команды.

Недавно сообщалось, что от кавээнщиков потребовали извинений за шутку про разрез глаз у башкир. Председатель Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов заявил, что юмористы оскорбили башкирский народ.

Ранее Пригожин заявил, что певица Пугачева могла бы быть переговорщиком.

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