Рейс Савичевой задержали из-за пьяного мужчины, угрожавшего гранатой

Певица Юлия Савичева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее рейс до Владивостока задержали из-за дебоша пьяного мужчины в салоне самолета.

«Я в шоке. Какой-то сумасшедший пьяный мужчина угрожал, что гранату достанет и всех подорвет, что у него оружие есть. В общем, какая-то жесть», — заявила исполнительница.

Инцидент произошел при посадке на самолет, поэтому сотрудники полиции задержали буйного пассажира. Сейчас Савичева уже прилетела во Владивосток. Она призналась, что была сильно шокирована, поскольку переживала подобный опыт впервые.

В конце июня пассажир задержал вылет самолета из аэропорта Благовещенска. Он пытался ворваться в кабину пилотов, заявляя, что летчики обещали угостить его алкоголем. Получив отказ, 43-летний гражданин намеревался закурить, но экипаж предложил ему сделать это на улице.

В том же месяце пассажирка из Индии укусила бортпроводника во время посадки в самолет. Сначала женщина вступила в жаркий спор с остальными путешественниками, а затем укусила за запястье бортпроводника. Ее задержали.

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