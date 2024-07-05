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Совместный концерт Басты и Гуфа перенесли из-за урагана

Концерт Басты и Гуфа перенесен на 7 июля из-за урагана в Москве

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Концерт рэперов Басты и Гуфа в «Зеленом театре» парка Горького перенесен на 7 июля из-за урагана в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Музыканты планировали совершить трехдневный марафон — выступить 4, 5 и 6 июля, однако из-за ожидаемой экстремальной непогоды им пришлось взять паузу в выступлениях. Вчера, 4 июля, рэперы впервые за 10 лет воссоединились на сцене парка Горького, поскольку именно в «Зеленом театре» прошел предыдущий совместный концерт артистов в 2014 году.

Перед вчерашним концертом Гуф писал в своих соцсетях: «Я давно так не волновался. От этого еще интереснее».

Недавно москвичей предупредили, что синоптики обещают сильный дождь с грозой и градом, которые будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20–25 метров в секунду. В связи с этим в столице временно прекратили работу все парки культуры и отдыха, а также Московский зоопарк, сообщили в Telegram-канале Депкульта Москвы.

Ранее концерты группы «Моральный кодекс» перенесены из-за госпитализации Мазаева.

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