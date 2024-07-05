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Концерты «Морального кодекса» перенесли на фоне приступа у Сергея Мазаева

Mash: концерты группы «Моральный кодекс» перенесены из-за госпитализации Мазаева

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Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

Ближайшие концерты «Морального кодекса» перенесли, поскольку сейчас лидер коллектива Сергей Мазаев восстанавливается после острого приступа панкреатита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отменены все концерты группы, которые должны были пройти с 5 по 8 июля. Новые даты выступлений пока неизвестны.

Отмечается, что врачи купировали приступ у 64-летнего музыканта. Сейчас ему нужен отдых и покой. О том, когда группа «Моральный кодекс» вернется к выступлениям, не сообщается.

4 июля солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев попал в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области. Сообщалось, что у певца произошел острый приступ панкреатита.

Позднее в пресс-службе правительства Калининградской области рассказали, что состояние Мазаева оценивается как стабильное. Врачи не обнаружили у него патологий.

В ноябре 2023 года Мазаев перенес операцию по удалению опухоли. По словам музыканта, он пошел на этот шаг для того, чтобы продолжить работать в новогодние праздники. Артист проходил долгую реабилитацию.

Ранее стало известно, что Меладзе сделал пожертвование на лечение Отара Кушанашвили.

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