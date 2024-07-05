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Анастасия Уколова будет бороться с паническими атаками в новом сезоне «Триггера»

Актрисы Уколова и Старшенбаум присоединились к касту нового сезона сериала «Триггер»

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Кинопоиск

В продолжении сериала «Триггер» психотерапевта Артема Стрелецкого (Максим Матвеев), провоцирующего клиентов на экстремальные поступки, ждут новые непростые задачи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

Режиссером третьего сезона проекта вновь стал Игорь Твердохлебов, шоураннером — Александра Ремизова.

К актерскому составу драмы присоединились несколько звезд: футбольный фанат Сергей в исполнении Максима Стоянова будет пытаться спасти рушащуюся от его страсти семью, а Оля (Анастасия Уколова) — бороться с паническими атаками.

К касту сериала также присоединилась Ирина Старшенбаум, исполнившая одну из главных ролей в «Триггер. Фильме».

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Кинопоиск

К своим ролям в сериале вернутся Светлана Иванова (Даша), Игорь Костолевский (Александр Стрелецкий), Владислав Тирон (Мотя), Ангелина Стречина (Катя), Роман Маякин (Денис), Сабина Ахмедова (Ирина).

Действие третьего сезона происходит после событий полнометражной ленты «Триггер. Фильм». По сюжету Стрелецкий возвращается в столицу — к семье, психологической практике и своему прошлому. Ему необходимо вытащить из тюрьмы экс-супругу, разобраться с болезнью отца и раскрыть главную семейную тайну.

Накануне драма «Триггер» была названа самым популярным тв-сериалом на Кинопоиске.

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