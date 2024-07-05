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Звезда «Пацанок» едва не подралась с участником «Последнего героя»

Участница «Пацанок» Захарова на съемках «Последнего героя» хотела побить блогера Сердюкова

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ТВ-3

Участница шоу «Последний герой. Русский сезон» на ТВ-3 Кристина Захарова призналась, что едва не подралась с другим участником — блогером Николаем Сердюковым. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

В новой серии зрители увидят, что Николай Сердюков сильно поругался с Кристиной Захаровой и Ксенией Сурковой.

«Я думала ему дать по лицу в моменте! Я просто хожу и терплю уже много дней. Я просто делаю вид, что его не существует. Это никчемная личность, которая с тобой даже рядом не стоит», — говорит Захарова.

Звезда «Пацанок» также усомнилась в мужских качествах коллеги по проекту.

«Для меня мужик — это мужик. А это не мужик, это подобие какое-то», — призналась она.

Съемки проекта проходили в лагере на берегу горного озера на Алтае.

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