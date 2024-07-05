Актер из «Майора Грома» женился

Актер Юрий Насонов сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что женился на певице Анастасии Кошелевой.

Насонов опубликовал фото со свадьбой. Церемония прошла второго июля в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло на открытом воздухе в окружении друзей и близких.

Юрий Насонов работает в театре «Мастерская» с 2018 года в Санкт-Петербурге. Артист получил известность после роли Кирилла Гречкина в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор». Он также снимался в проектах «ЮЗЗЗ», «Стая», «Золотое дно». Вместе со своими друзьями и коллегами по театру актер ведет YouTube-канал «Грядут Приключения», где играет в настольно-ролевые игры.

24 мая в прокате вышло продолжение «Майора Грома» — «Майор Гром: Игра». Фильм собрал в прокате 530 млн рублей при ожидаемых 2 млрд.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил, что низкие сборы можно объяснить тем, что в прокат она вышла не в то время — в разгар экзаменов, хотя школьники и студенты — это целевая аудитория картины.

Воронков назвал 1 января идеальной датой проката для такого фильма.

Ранее Башаров рассказал о домогательствах режиссеров в отношении его невесты.