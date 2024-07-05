Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актер из «Майора Грома» женился

Актер Юрий Насонов женился

close
100%
nason_0ff/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Юрий Насонов сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что женился на певице Анастасии Кошелевой.

Насонов опубликовал фото со свадьбой. Церемония прошла второго июля в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло на открытом воздухе в окружении друзей и близких.

Юрий Насонов работает в театре «Мастерская» с 2018 года в Санкт-Петербурге. Артист получил известность после роли Кирилла Гречкина в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор». Он также снимался в проектах «ЮЗЗЗ», «Стая», «Золотое дно». Вместе со своими друзьями и коллегами по театру актер ведет YouTube-канал «Грядут Приключения», где играет в настольно-ролевые игры.

24 мая в прокате вышло продолжение «Майора Грома» — «Майор Гром: Игра». Фильм собрал в прокате 530 млн рублей при ожидаемых 2 млрд.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил, что низкие сборы можно объяснить тем, что в прокат она вышла не в то время — в разгар экзаменов, хотя школьники и студенты — это целевая аудитория картины.
Воронков назвал 1 января идеальной датой проката для такого фильма.

Ранее Башаров рассказал о домогательствах режиссеров в отношении его невесты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами