Экс-солист группы «На-На» усомнился, что Пугачева вернется в Россию

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин усомнился в беседе с mk.ru, что певица Алла Пугачева вернется в Россию.

«Это мое личное ощущение. Вы знаете, я всегда честен, от этого и страдаю. Но по всем вещам, которые происходят в последнее время вокруг нее, думаю, что она не вернется», — отметил артист.

Левкин уточнил, что не следит за Пугачевой. Он объяснил, что занят своей семьей и работой. При этом его жена Маруся призналась, что иногда скучает по Примадонне и слушает ее песни.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В Латвии с 26 по 28 июля пройдет фестиваль певицы Лаймы Вайкуле, на который приглашена Алла Пугачева. Появился слух, что артистка споет на мероприятии. Однако сообщалось, что на трехдневном фестивале занято около 30% концертного зала.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева уедет с Кипра в охраняемую квартиру.