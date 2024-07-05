Объявлена победительница конкурса «Мисс Москва — 2024»

На выставке «Россия» на территории ВДНХ прошел финал конкурса красоты и талантов «Мисс Москва — 2024», в котором главная награда досталась 20-летней Лилиане Булатовой. Трансляцию конкурса вели в группе «КРАСА РОССИИ | МИСС МОСКВА» во «ВКонтакте».

Булатова обошла в борьбе за корону и титул 44 конкурентки. Требования к участницам были строгие: они должны быть не старше 32 лет и ростом от 170 см. при этом конкурсантки должны иметь «какую-то изюминку и шарм», писали организаторы.

Сама победительница выступала с девизом «Меняй в своей жизни то, что можешь изменить». Она с 14 лет проходит модельные кастинги, работает на показах у знаменитых дизайнеров, увлекается танцами, а также хорошо знает английский, указано в ее карточке.

В итоге Булатова получила возможность защищать честь столицы на фестивале «Краса России — 2024», который пройдет 21 июля в Москве.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел скандал с конкурсом красоты, в котором принимали участие девочки-подростки.