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Звезда «Слова пацана» рассказал, чему научил его Меньшиков

Актер Слава Копейкин заявил, что Олег Меньшиков привил ему дисциплину

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START/Тумач Продакшн

Актер Слава Копейкин рассказал в беседе с Hello!, что его мастером в ГИТИСе был народный артист России Олег Меньшиков.

По словам Копейкина, Меньшиков привил ему дисциплину и научил внутреннему профессионализму.

«Тому, что нельзя подставлять партнера, опаздывать. Я, если задерживаюсь, чувствую внутренний дискомфорт. Знаю людей, которые вообще на эту тему не переживают», — поделился актер.

Копейкин вспомнил один из разговоров с мастером, когда тот попросил его не лениться и направлять энергию в нужное русло.

«В конце первого курса как-то сказал мне: «Ты талантливый и органичный, как собака, но главная проблема в том, что ты это знаешь», — поделился артист.

Копейкин признался, что изначально не воспринял слова наставника всерьез и понял их только после выпуска. По словам актера, Меньшиков был прав в том, что ему необходимо дистиллировать себя, обслуживать свой талант и работать на него.

В интервью Копейкин также сообщил, что все удивились его красному диплому ГИТИСа. Актер объяснил, что всегда был «раздолбаем». По словам артиста, он почти никогда не ходил на пары и готовился очень плохо.

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