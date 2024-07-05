Звезда «Мачете» напал на людей из-за брошенного в него шарика с водой

Актер Дэнни Трехо устроил скандал на параде в честь дня независимости США в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

Звезду «Мачете» вывел из себя брошенный в его ретроавтомобиль надувной шарик с водой. Трехо выскочил из автомобиля и напал на людей, не причастных к хулиганству.

На попавшем в сеть видео можно увидеть, как 80-летнего артиста удерживают несколько человек.

В полиции изданию подтвердили о вызове на место конфликта, однако к прибытию сотрудников правоохранительных органов толпа уже разошлась, никто арестован не был. Сам Трехо заявил, что не понимает действий хулиганов, а после инцидента чувствует себя нормально. Поведение обидчиков он назвал детским и трусливым.

Накануне рэпера Кишлака избили перед концертом в Омске.

Ранее Рудковская раскрыла стоимость украденного у нее картофельного завода.