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Звезда «Мачете» напал на людей из-за брошенного в него шарика с водой

Актер Дэнни Трехо устроил скандал на параде в честь Дня независимости США

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Tony Gentile/Reuters

Актер Дэнни Трехо устроил скандал на параде в честь дня независимости США в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

Звезду «Мачете» вывел из себя брошенный в его ретроавтомобиль надувной шарик с водой. Трехо выскочил из автомобиля и напал на людей, не причастных к хулиганству.

На попавшем в сеть видео можно увидеть, как 80-летнего артиста удерживают несколько человек.

В полиции изданию подтвердили о вызове на место конфликта, однако к прибытию сотрудников правоохранительных органов толпа уже разошлась, никто арестован не был. Сам Трехо заявил, что не понимает действий хулиганов, а после инцидента чувствует себя нормально. Поведение обидчиков он назвал детским и трусливым.

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