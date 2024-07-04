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Певец Мазаев остался в больнице в Калининграде

Госпитализированный певец Мазаев находится под наблюдением врачей

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Госпитализированный певец Сергей Мазаев находится под наблюдением врачей в больнице скорой помощи Калининграда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приемный покой больницы.

«Сергей Мазаев находится у нас. Вся семья его в курсе. Про самочувствие сказать ничего не могу — он под контролем врачей», — сообщили в больнице.

Музыканта экстренно госпитализировали в Калининграде. После реанимации он попал в хирургию. В больнице Мазаев пробудет несколько дней.

До этого солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев попал в реанимацию прямо перед концертом в Светлогорске в Калининградской области.

По данным по данным Telegram-канале, до начала мероприятия 64-летнему вокалисту стало плохо, у певца произошел острый приступ панкреатита. Концерт был отменен.

Ранее сообщалось, что сорвавший концерт Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) активист служит добровольцем на СВО под позывным «Макаревич».

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