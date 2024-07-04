Канделаки получила высшую награду «Медиа-Менеджера России»

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», гендиректор ТНТ Тина Канделаки получила высшую награду премии «Медиа-Менеджер России» как управляющий директор ГПМ РТВ. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе холдинга подчеркнули, что Канделаки стала обладателем Гран-при «За выдающиеся заслуги в управлении развлекательными телеканалами и запуске новых медиапродуктов».

Заместителя гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергея Косинского наградили «за эффективное развитие цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» в сфере социального влияния», говорится в публикации.

До этого телеведущая Тина Канделаки стала гостьей кинопремии АПКиТ.

48-летняя Тина Канделаки выбрала для мероприятия облегающее платье из черной кожи с молнией и глубоким декольте. Образ дополнили серьги с бриллиантами. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с темно-розовой помадой.

Также Тина Канделаки раскрыла свой секрет молодости. Один из поклонников продюсера поинтересовался, какие процедуры она делает у косметолога.

Ранее в сети обсуждали фото Тины Канделаки в образе блондинки.