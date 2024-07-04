Каналы еще нескольких российских певцов заблокировали на YouTube

Видеохостинг YouTube вслед за блокировкой канала певца Shaman заблокировал страницы еще нескольких российских артистов. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной и Вячеслава Манучарова.

До этого компания Google заблокировала YouTube-канал российского музыканта Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Певец объяснил это тем, что он русский.

К моменту блокировки на канале Дронова было почти три миллиона подписчиков. В июне в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза против РФ Дронов, Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин были включены в черный список.

Помимо Shaman, от блокировок на YouTube пострадали каналы Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова.

В конце июня на YouTube также были удалены каналы иностранцев, которые рассказывают о России в положительном ключе. Среди них канал Sasha Meets Russia Саши Йост, Fiorella in Moscow Фиореллы Изабель и многие другие.

Ранее сообщалось о массовом удалении VPN из российского App Store.