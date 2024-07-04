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Каневский возмутился слухам, что Клара Новикова живет в доме престарелых

Актер Каневский опроверг, что Клара Новикова живет в доме престарелых

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Леонид Каневский опроверг информацию, что комикесса Клара Новикова испытывает проблемы со здоровьем и находится в доме престарелых. Об этом артист рассказал в YouTube-интервью Саше Сулим.

«Про нее пишут такую чушь, что она брошена, что чуть ли не в доме престарелых, что она еле ходит. Ну мерзавцы! Фиг с маслом! Она прекрасно себя чувствует!» — уверил актер.

По словам Каневского, сейчас Новикова продолжает играет в театре и прекрасно выступает. Однако, отметил он, сольные концерты Новикова дает не так часто.

В конце февраля прошел концерт Клары Новиковой в Москве, на котором юмористка рассказала о своих украинских друзьях. Она призналась, что до сих пор общается со своими товарищами, несмотря на СВО. При этом Новикова подчеркнула, что не собирается покидать Россию, поскольку живет в стране уже много лет. В заключение концерта 77-летняя Новикова прочла «монолог от тети Сони», которая мечтает, чтобы все оружие мира было похоронено.

Ранее депутат Драпеко заявила, что не считает врагами не поддерживающих СВО людей.

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