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Савичева рассказала, каким людям не изменяют партнеры

Певица Юлия Савичева заявила, что самодостаточным людям не изменяют

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Юлия Савичева заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что самодостаточным людям не изменяют партнеры.

По мнению Савичевой, необходимо любить, уважать и принимать себя, и тогда человеку не будут изменять.

«От таких редко уходят, если ты будешь над собой постоянно работать, над своей головой», — рассказала артистка.

В марте Савичева призналась, что у нее был роман с абьюзером. Певица считает, что сама виновата в подобном отношении к себе. По мнению артистки, она сама притягивала к себе абьюзеров и давала им право себя обижать.

Савичева вышла замуж за композитора Александра Аршинова в 2014 году. Певица не скрывает, что у них были разные периоды в отношения, и полгода она жила отдельно от супруга. Исполнительница подчеркивала, что они воссоединились благодаря мудрости мужа, который с пониманием отнесся к ее поступку. У супругов есть дочь Анна, которая живет в Португалии со своими бабушкой и дедом.

Юлия Савичева стала известна после участия во втором сезоне проекта «Фабрика звезд». В 2004 году певица представляла Россию на музыкальном международном конкурсе «Евровидение», где заняла 11-е место. В 2005-м артистка выпустила дебютный альбом «Высоко».

Ранее Сысоева намекнула, что скандал с Седоковой может сказаться на личной жизни певицы.

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