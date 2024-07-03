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Пинк прервала мировой тур из-за болезни

Певица Пинк отменила концерт за день до выступления из-за болезни

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Global Look Press

Американская певица Пинк (настоящее имя Алиша Бет Мур) прервала мировой тур из-за болезни. Об этом 44-летняя артистка написала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

За день до выступления она отменила концерт в Берне (Швейцария), который должен был состояться 3 июля.

«Мне очень жаль, что пришлось отменить выступление в Берне. Я делаю все, что могу, чтобы иметь возможность выступать перед вами каждый вечер, но после консультации с врачом и изучения всех доступных вариантов лечения мне сообщили, что я не смогу продолжить шоу завтра», — написала она.

По словам звезды, она очень расстроена отменой и надеется в ближайшее время вновь увидеться с поклонниками.

Пинк не раскрыла, какие именно проблемы со здоровьем стали причиной отмены концерта.

Накануне Пинк рассказала о плюсах старения.

«Хотя я и не чувствую себя старой и все еще выхожу на сцену в обтягивающей одежде, взросление заставляет меня быть благодарной за каждый день», — подчеркнула Пинк.

Ранее Лада Дэнс прокомментировала слухи о выходе на пенсию.

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