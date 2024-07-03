Лада Дэнс о слухах об уходе на пенсию: «Собираю документы и пойду в суд»

Певица Лада Дэнс опровергла в беседе с mk.ru, что уходит на пенсию.

По данным издания, слухи об окончании музыкальной карьеры появились на нескольких информационных порталах. Дэнс призналась, что подобные статьи очень мешают ее работе. На данный момент она собирает необходимые документы, чтобы подать в суд на желтую прессу.

Дэнс вспомнила, как ей позвонил журналист с вопросом, правда ли она «возвращается на сцену». Артистку это возмутило, так как она с нее и не уходила.

«Я разозлилась, сказала этому горе-журналисту, что он в странной системе координат находится, если не видит меня в эфирах разных проектов, и бросила трубку. Вышел материал, потом еще один с утверждением, что я не собираюсь возвращаться на сцену», — поделилась исполнительница.

Дэнс уточнила, что никогда не прекращала выступать. По словам знаменитости, музыка – это ее основной источник дохода. Она напомнила, что до сих пор выступает на телевидении и участвует в различных развлекательных шоу, связанных с музыкой.

«Понятно, что я не Егор Крид со стадионными концертами, но у меня тоже все активно», — поделилась артистка.

Ранее Лада Дэнс погасила миллионный долг перед налоговой.