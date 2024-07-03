Дочь Машкова попросила помощи у ФСБ из-за мошенников

Актриса Мария Машкова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее взломали в социальных сетях.

По словам Машковой, мошенники пишут от ее лица в Telegram и просят деньги у всех ее контактов. Артистка призвала «не вестись» на попытку обмануть. Она также попросила помощи у ФСБ, чтобы справиться со злоумышленниками. Актриса потребовала призвать к ответственности некого Кононова Игоря Александровича.

«Я знаю, что на меня подписано несколько сотрудников ФСБ с фейковых аккаунтов. Помогите, пожалуйста, пока следите за моим плохим поведением», — отметила артистка.

Мария Машкова — дочь худрука Московского театра Табакова Владимира Машкова. В апреле актриса рассказала о разрушенных отношениях с отцом. Она призналась, что перестала инициировать встречи с отцом. По словам знаменитости, родитель останется для нее «молодым, усатым, классным парнем» 24-25 лет.

Машкова замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником, пара растит двоих дочерей: Александру и Стефанию. Актриса уже несколько лет живет с семьей в США, но до начала СВО она прилетала в Россию ради съемок. По словам Машковой, у ее мужа прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому она решилась на переезд. 10 ноября стало известно, что Машкова получила гражданство США.

Ранее Горбачева заявила, что прекратила общение с Машковой после начала СВО.