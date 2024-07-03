Наталья Штурм назвала красные трусы своим успехом у мужчин

Певица Наталья Штурм назвала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) красные трусы своим секретом успеха у мужчин.

Штурм заявила, что в ее гардеробе находится 50 оттенков красного нижнего белья. Артистка опубликовала фото, на котором показала свои трусы.

«Но мужчины – дальтоники. Они видят только красный — и вперед!» — поделилась исполнительница.

В мае Штурм сообщила, что у нее появились новообразования на животе. Некие шишки на животе певицы появились после липосакции. Однако сама артистка не считает, что новообразования связаны с пластикой. Она объяснила, что некоторое время после липосакции все было «замечательно».

Хирург Аминат Кибишева считает, что новообразования артистки возникли в результате некроза после липосакции. Специалистка уверила, что шишки не представляют серьезной угрозы ее здоровью. По словам врача, в результате обследования она и коллеги исключили злокачественный характер новообразований у Штурм.

В июне Штурм спровоцировала слухи о новом романе. Она опубликовала кадры, как мужчина носит ее на руках. На снимке, где артистка обнимает неизвестного, она подписала, что долго его ждала. Поклонники предположили, что мужчина на фото может быть ее возлюбленным.

Ранее Наталья Штурм обвинила Решетову в разрушении семьи Алсу.