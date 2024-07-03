Актриса Светлана Немоляева призналась в беседе с aif.ru, что ее поразило публичное разбирательство отношений артистов Стаса Михайлова и Аллы Пугачевой.

Немоляева назвала Пугачеву «затертой темой», о которой ежедневно говорят. Артистка отметила, что не хочет обсуждать певицу. Ей это неприятно.

«Что значит фраза «не собираются нормальные люди туда возвращаться»? По логике Пугачевой получается, что у нас в России остались и живут ненормальные? Если ей надо было обидеть людей, да еще в таком количестве, сделать им больно, оскорбить – то у нее это получилось», — заявила актриса.

В марте Михайлов обратился к народной артистке России Алле Пугачевой после критики с ее стороны. Он пожелал ей здоровья.

До этого Михайлов заявил, что артисты, позволяющие себе говорить «какие-то неприятные вещи» в адрес России, поступают «не совсем корректно». Михайлов заявлял о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги».

В ответ на это Пугачева предложила Михайлову «шуровать зарабатывать, пока может». В своем видеообращении она подчеркнула, что не собирается возвращаться в Россию, а если уж вернется, то «скажет, что думает».

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