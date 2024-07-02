Тимати объяснил, почему оставил сцену

Рэпер Тимур Юнусов назвал две причины в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), почему не давал сольных концертов с 2017 года.

Юнусов признался, что его решение оставить сцену было осознанным и взвешенным. Артист признался, что первой причиной стала его дочь Алиса. Певец хотел посвятить ребенку больше времени.

«Дочке пять лет, а отец всегда на студии или на гастролях, а время летит, и она уже больше маленькой никогда не будет, запомнив папу только где-то там на сцене и в телевизоре, а не как папу, который учил ее серфингу и был на всех ее отчетных концертах, праздниках или просто гуляющим с ней в парке», — отметил артист.

Второй причиной стал «наступающий рубеж кризиса среднего возраста», когда достиг всех возможных вершин, но надо стремиться к большему и поспевать за современными трендами.

«Вечно бежать куда-то за трендом, стараясь быть молодым, и в итоге соскуфиться (стариться – как пояснил мне Крид), или сломать свою систему и пройти большую внутреннюю трансформацию, чтобы поменять кардинально все в своей жизни», — поделился Юнусов.

Тимати выбрал для себя смену приоритетов в жизни. Он стал больше времени уделять семье, бизнесу и превратил бывшую профессию в хобби. Артист признался, что для него сейчас не важно, будут ли входить его треки в чарты.

«Они есть в сердцах людей, которые выросли со мной, и на глазах которых выросла вся моя история как музыканта за 25 лет деятельности», — рассказал певец.

Ранее дочь Тимати заявила о желании уехать в США.