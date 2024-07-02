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Канье Уэст может посетить «Шоу Воли»

Комик Павел Воля пригласил Канье Уэста на свое шоу

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Комик и телеведущий Павел Воля сообщил в беседе с «Пятым каналом», что пригласил американского рэпера Канье Уэста стать гостем его программы «Шоу Воли».

По словам Воли, его команда пока не получила отказ от предложения посетить шоу.

«Не так быстро все происходит. С отказами всегда происходит все сильно быстрее. Он сейчас утрясет свои графики, а мы утрясем свои. Сойдемся на нашей программе», — заявил юморист.

Канье Уэст прибыл в Москву 30 июня. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказала «Газете.Ru», что рэпер приехал в столицу РФ на день рождения дизайнера.

В свою очередь, продюсер Яна Рудковская не исключила, что артист проведет концерт на стадионе «Лужники». Однако в пресс-службе площадки эту информацию не подтвердили.

В ночь на 1 июля Канье покинул Москву. Артист отправился в Берлин с пересадкой в Стамбуле. В этот же день Telegram-канал Baza сообщил, что Уэст может провести шоу в Москве в сентябре 2024 года.

По данным издания, артист приезжал в столицу ради выбора площадки, специально подобрав дату поездки так, чтобы он попал на празднование юбилея Рубчинского.

Ранее стало известно, что Канье Уэсту хотят запретить въезд в Россию.

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