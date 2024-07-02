Роза Сябитова раскритиковала возлюбленного Клавы Коки

Сваха и телеведущая Роза Сябитова призналась в беседе с lady.mail.ru, что ей не нравится возлюбленный певицы Клавы Коки, блогер и модель Александр Поверин.
Сябитова рассказала, что спрашивала у Поверина о готовности подписания брачного контракта с Кокой. Блогер, как заявила сваха, ответил категорическим отказом. По мнению телеведущей, такое поведение очень характерно для мужчин, подобных Поверину.
«Что тут говорить – такие «пассажиры» всегда крутятся вокруг известных женщин. И у меня такой был, и у Лолиты», — поделилась сваха.
Сябитова отметила, что Поверин до сих пор не позвал Коку замуж. По ее мнению, блогер – не из тех, кто женится и создает семью.
Клава Кока состоит в отношениях с блогером и моделью Александром Повериным. Они познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала блогера.
После окончания шоу «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Исполнительница говорила, что хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей.
Сам Поверин заявлял, что не может обещать жениться на певице.
Ранее Клава Кока заплатила за фото 400 тыс. рублей из-за вмятины на машине.