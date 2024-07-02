Роза Сябитова раскритиковала возлюбленного Клавы Коки

Сваха и телеведущая Роза Сябитова призналась в беседе с lady.mail.ru, что ей не нравится возлюбленный певицы Клавы Коки, блогер и модель Александр Поверин.

Сябитова рассказала, что спрашивала у Поверина о готовности подписания брачного контракта с Кокой. Блогер, как заявила сваха, ответил категорическим отказом. По мнению телеведущей, такое поведение очень характерно для мужчин, подобных Поверину.

«Что тут говорить – такие «пассажиры» всегда крутятся вокруг известных женщин. И у меня такой был, и у Лолиты», — поделилась сваха.

Сябитова отметила, что Поверин до сих пор не позвал Коку замуж. По ее мнению, блогер – не из тех, кто женится и создает семью.

Клава Кока состоит в отношениях с блогером и моделью Александром Повериным. Они познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала блогера.

После окончания шоу «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Исполнительница говорила, что хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей.

Сам Поверин заявлял, что не может обещать жениться на певице.

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