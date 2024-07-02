Клуб в Москве не стал отменять концерт Родиона Газманова после продажи 44 билетов

Певец Родион Газманов и московский клуб Magnus Locus в разговорах с «Газетой.Ru» обвинили друг друга в срыве концерта, на который было продано 44 билета.

Как заявили «Газете.Ru» в Magnus Locus, Газманов решил отменить концерт в одностороннем порядке, не обсудив решение с руководством площадки.

«Сам клуб концерт Родиона Газманова 3 июля не отменял. Да, он вчера опубликовал у себя в соцсетях такую историю в одностороннем порядке. Никого из нас не предупредили. Я узнаю об этом, когда мне зрители звонят и говорят, что концерт отменен – верните деньги. Этот концерт уже неоднократно у нас проводился в день его рождения, и что произошло, мы сами пока разбираемся. [По поводу оборудования] это неправда. Райдер клуба пять лет не меняется, он только увеличивается. Да, там был запрос на специфические вещи, которые обсуждались уже между звукорежиссерами в плане того, что они затребовали корпоративные вещи, которых нет ни у одного клуба. Это только прокатная история. И там был вопрос, кто обеспечит прокат. Причем мы не отказывались его обеспечивать, это уже вопрос чисто хозяйственного взаимодействия, но никак не причина для отмены концерта. Но Родион в принципе ни с кем из нас не разговаривал. Не обратился, не позвонил, не спросил у руководства, что там не так. Это был разговор между двумя звукорежиссерами – наемными работниками, что с его стороны, что с нашей», — рассказал представитель Magnus Locus.

Он также сообщил, что концерт «вряд ли» пройдет, но билеты все еще продаются.

«Концерт вряд ли состоится, к нашему большому сожалению. Но не мы его отменяем, поэтому в афише он пока висит. Вся информация открытая, можно нажать и посмотреть, сколько продано билетов [44 на момент публикации — «Газета.Ru»]. Никто ничего не скрывает. Уберем афишу в день мероприятия», — заключил представитель клуба.

Сам Родион Газманов заявил «Газете.Ru», что низкая заполняемость зала не была причиной отмены концерта.

«Во «ВКонтакте» есть мой ответ на доводы клуба по поводу того, что было продано 29 билетов. Это была статистика за три дня до продажи билетов. Обычно у них все продается за два дня, день. Но причина отмены концерта не в этом. О реальных причинах отмены концерта указано в комментариях, я специально очень длинно написал и даже приложил скрин переписки с техническим директором клуба», — сказал Газманов-младший.

В комментариях Родион Газманов писал, что концерт был отменен из-за проблем с райдером — клуб не был готов бесплатно предоставить оборудование, которое запросила сторона артиста.

«За два дня до концерта мы получаем ответ от вашего технического директора Андрея Ласкина с перечнем критически важных для концерта компонентов, которые клуб не готов поставить, и предложение взять их у него в аренду. И дело не в заполняемости, и даже не в несчастных 5000 рублей (правда, только по первому пункту), а в том, что вы тянули до последнего, чтобы поставить перед фактом», — сообщил певец.

На сторону артиста встали его собственные подписчики. В комментариях к посту они указали, что Родион «всегда отыгрывал концерт при любом количестве человек».

Ранее стало известно, что Газманов-младший решил баллотироваться в Мосгордуму от «Единой России».