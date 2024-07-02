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Сестра Градского подала в суд на французских врачей

Во Франции сестра Градского Наталья подала в суд из-за врачебной ошибки

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«Комсомольская правда»/Russian Look/Global Look Press

Живущая во Франции Наталья Градская, двоюродная сестра композитора Александра Градского, подала в суд на французских врачей. Об этом пишет kp.ru.

У Градской двое взрослых сыновей от французского мужа Ксавье Фульширона. Младшему, Вадиму, не сразу поставили диагноз «аутизм» — только после того, как супруги ненадолго вернулись в Россию.

«Но ни разу нигде в России мне не отказали в помощи. Во Франции такое невозможно. В Москве сын играл в теннис, ходил в речевую школу, на иппотерапию, дельфинотерапию и плаванье...» — рассказывает она.

После переезда назад во Францию Градская долго не могла устроить Вадима в специализированную школу, с трудом добилась получения инвалидности.

Теперь Градская подала в суд несколько исков, рассчитывая на многомиллионную компенсацию.

«Во-первых, за нарушение конституционных прав инвалида: с 2018 года Вадима не брали ни в одну специализированную школу. Во-вторых, иск на клинику, где родился мой сын. Во время родов была допущена врачебная ошибка. Ребенок родился с асфиксией, в больнице этот факт скрыли», — говорит она.

Сейчас женщина мечтает сделать российское гражданство своему младшему сыну и вернуться в Москву.

Накануне суд в Москве зарегистрировал апелляцию третьей жены Градского по доле в наследстве.

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