Звезда BTS станет факелоносцем на Олимпиаде-2024

Чин (настоящее имя Ким Сокчин) из k-pop-группы BTS станет факелоносцем на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в музыкальной индустрии.

В ближайшее время исполнитель отправится во Францию. Точное место и график его участия не разглашаются.

31-летний Чин завершил обязательную военную службу в Южной Корее в прошлом месяце — он стал первым участником BTS, отдавшим долг родине. С момента призыва в армию в декабре 2022 года он не участвовал в шоу-бизнесе.

В декабре звезда BTS Тэхен подтвердил, что пойдет служить в подразделение специального назначения столичной обороны.

«Пожалуйста, не волнуйтесь слишком сильно. Я бросаю вызов самому себе, но я также знаю, как уберечь себя, когда это необходимо. Я вернусь здоровым и не пострадаю», — пообещал он.

Ранее эксперты оценили вероятность запрета в России на K-pop и дорамы.