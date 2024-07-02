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Семья Барыкина выиграла суд с американцами за его песни

Музыкант Георгий Барыкин заявил, что вернул права на песни отца семье

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Георгий Барыкин/VK

Певец Георгий Барыкин, сын музыканта Александра Барыкина рассказал, что семья вернула права на композиции отца через суд. Его слова передает издание NEWS.ru.

«В течение пяти лет шла жесточайшая борьба в судах с представителями различных компаний. Много хамства услышал в адрес отца и его светлой памяти», — признался наследник.

Барыкин пояснил, что изначально права были оформлены на компанию из США, созданную эмигрантами из постсоветских республик. Когда Барыкина-старшего не стало, то в Америке незаконно выпустили свыше 40 альбомов певца, после чего семье артиста пришлось судиться за права на песни.

«Но мы в итоге победили, справедливость восторжествовала. Также нами была проделана колоссальная работа по упорядочиванию каталога песен Барыкина к его 70-летию в 2022 году», — отметил Барыкин.

В августе 2023 года вдова Барыкина Нелли призналась, что любит вспоминать о времени, которое провела со своим мужем. Она также отметила, что сочиняла тексты на музыку супруга — это были некоторые композиции из его альбома «Рок не стар», песня «Я пройду», «Ну, и пусть!».

Ранее певица Суханкина получила иск от Гулькиной на 6 млн рублей из-за интервью.

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