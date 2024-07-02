Семья Барыкина выиграла суд с американцами за его песни

Певец Георгий Барыкин, сын музыканта Александра Барыкина рассказал, что семья вернула права на композиции отца через суд. Его слова передает издание NEWS.ru.

«В течение пяти лет шла жесточайшая борьба в судах с представителями различных компаний. Много хамства услышал в адрес отца и его светлой памяти», — признался наследник.

Барыкин пояснил, что изначально права были оформлены на компанию из США, созданную эмигрантами из постсоветских республик. Когда Барыкина-старшего не стало, то в Америке незаконно выпустили свыше 40 альбомов певца, после чего семье артиста пришлось судиться за права на песни.

«Но мы в итоге победили, справедливость восторжествовала. Также нами была проделана колоссальная работа по упорядочиванию каталога песен Барыкина к его 70-летию в 2022 году», — отметил Барыкин.

В августе 2023 года вдова Барыкина Нелли призналась, что любит вспоминать о времени, которое провела со своим мужем. Она также отметила, что сочиняла тексты на музыку супруга — это были некоторые композиции из его альбома «Рок не стар», песня «Я пройду», «Ну, и пусть!».

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