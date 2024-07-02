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Карина Нигай рассекретила своего возлюбленного: «Мой сосед»

Блогерша Карина Нигай призналась, что встречается с соседом Ильей Гореловым

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karina_nigay/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Карина Нигай призналась, что встречается с бизнесменом Ильей Гореловым. Об этом стилист рассказала изданию Peopletalk.

«Это смесь интеллекта, красоты, заботы. Это правда удивительный человек, который украл мое сердце», — отметила знаменитость.

По словам Нигай, она встречается с избранником чуть больше месяца. Блогерша заявила, что у нее с мужчиной «большая любовь». До знакомства пара не раз встречалась за завтраком в кафе, а однажды Горелов решил пригласить девушку на свидание.

«Он мой сосед. Мы живем в одном доме, он выше меня на два этажа», — пояснила Нигай.

В 2014 году блогер и стилист Карина Нигай вышла замуж за топ-менеджера фармакологической компании Владимира Семенова. В браке у них родился сын Кирилл. Однако в начале 2021 года пара подала на развод.

С февраля 2021 года Нигай встречалась с бизнесменом Владиславом Крамским. В июне 2023 года блогерша раскрыла причину расставания с возлюбленным. Она заявила, что стала инициатором разрыва, поскольку бывший партнер пользовался ею, чтобы стать популярнее.

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