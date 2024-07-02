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Сябитова вспомнила, как ей угрожали поклонники-бандиты

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что была сексуальной фантазией бандитов

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Личный архив Розы Сябитовой

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что была «сексуальной фантазией бандитов и лиц кавказской национальности», один из которых обвинил ее в оскорблении мусульман. Своей историей знаменитость поделилась в интервью изданию Леди Mail.

«Я его блокировала, но он звонил с других номеров. Тогда решила с ним поговорить. Даже предложила с экрана извиниться перед всеми мусульманами. Но он был непреклонен, угрожал взорвать мою машину…» — вспомнила соведущая программы «Давай поженимся!»

По словам Сябитовой, мужчина перестал ей докучать после того, как она пошутила, что давно хотела поменять машину по страховке.

Сейчас, заявила телеведущая, у нее есть «дистанционные» поклонники. Она бережет себя, поэтому отказывается ходить на свидания. Сябитова пояснила, что не хочет растрачивать силы на чужих мужчин и вспомнила о своем супруге, которого не стало из-за инфаркта.

«К сожалению, не получилось вместе состариться. Чужой же дедушка мне не нужен. А с молодыми связываться не хочу — с ровесниками моего сына я не сплю, это ниже моего достоинства», — отметила сваха.

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